Homens que assaltavam homossexuais são presos

Dois homens suspeitos de assaltar ao menos cinco vítimas foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na última quinta-feira (24).

Segundo a corporação, os suspeitos agiam através de uma aplicativo de relacionamento, marcando encontros com diversos homens.

Ao chegarem na casa das vítimas, os suspeitos as dopavam com a droga conhecida como “boa noite, Cinderela” e, após deixarem as pessoas desacordadas, roubavam seus pertences, inclusive carros.

A última vítima, que mora no Sol Nascente, mesmo após ser dopada, não apagou e chegou a ter uma luta corporal com os assaltantes. Mesmo drogado, o homem conseguiu pegar a faca de um dos suspeitos e esfaqueá-lo. O crime ocorreu na última terça (22).

Os assaltantes espancaram o rapaz e roubaram sua casa. Dias depois, os suspeitos foram presos pela Polícia Militar do DF (PMDF) pelo crime de receptação.

Até o momento, todas as vítimas, sendo três moradoras de Ceilândia, uma de Taguatinga e uma de Águas Claras, confirmaram reconhecer os homens como assaltantes e seus agressores.

Ambos foram autuados em flagrante pelos crimes de latrocínio tentado e extorsão qualificada pelo crime do Sol Nascente. Os outros casos ainda estão sendo investigados e devem se enquadrar em roubo com violência imprópria.