Três em um: Homem é preso por porte ilegal de armas, de drogas e violência contra mulher

Os envolvidos foram levados à 27ª Delegacia para registro da ocorrência

Um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo, violência contra mulher e porte de entorpecentes foi preso pela Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 28º Batalhão (Gtop 28) na tarde de quinta-feira (24), no Riacho fundo II.

A equipe do Gtop 48 foi acionada para atender uma violência doméstica em frente ao Conselho Tutelar da cidade. Os policiais localizaram os envolvidos e abordaram o suspeito. Nada de ilícito foi encontrado, entretanto, sua companheira relatou que foi agredida e ameaçada com uma arma de fogo.

Após prenderem o homem, os policiais se dirigiram até a residência do casal para realizar uma busca. No local, foi apreendido um revólver calibre 38, 10 munições intactas e 5 deflagradas. Os policiais também apreenderam porções de maconha. Os envolvidos foram levados à 27ª Delegacia para registro da ocorrência.