Incêndio queima seis caminhões em empresa na Cidade Estrutural

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com 50 militares. A operação de combate levou cerca de 50 minutos e consumiu 20 mil litros de água

Seis caminhões foram totalmente tomados pelo fogo em um incêndio na Quadra 8 do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), na Cidade Estrutural. Na noite de quinta-feira (24), uma empresa de locação de caçambas e remoção de entulhos pegou fogo. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com 50 militares. A operação de combate levou cerca de 50 minutos e consumiu 20 mil litros de água.

Os portões da empresa estavam trancados quando os militares chegaram. Assim que as equipes conseguiram acesso, se dividiram em várias frentes de combate e isolaram o incêndio. Apesar do controle, as chamas consumiram os seis caminhões. No total, eram 20 caminhões, duas caminhonetes, dois carros de passeio e um Buggy, além de dois tanques de combustível, um deles com 8 mil litros de óleo diesel.

O prédio de três pavimentos da empresa escaparam das chamas. A perícia de incêndio foi acionada para o local.