Homem é baleado após reagir a assalto em Ceilândia

Um homem, de 23 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto em Ceilândia, na manhã desta sexta-feira (25).

Ao chegar no local, na QNP 20, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou o homem dentro de um carro, inconsciente e com intenso sangramento.

Segundo a corporação, ele havia levado dois tiros nas costas e um na cabeça, mas continuava vivo.

Após o atendimento, ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) em estado grave.

De acordo com os bombeiros, ele teria reagido ao assalto. O local foi deixado aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

