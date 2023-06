Homem tenta voltar andando para o Pará recebe ajuda da PRF

Tendo perdido o transporte e sem dinheiro, ele decidiu continuar o caminho até a capital a pé e voltar para Curralinho andando

Após ser assaltado e dormir na rua por cerca de 30 dias, um homem recebeu ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para voltar para casa, a mais de 1.500 km de distância do Distrito Federal.

Segundo a corporação, na última sexta-feira (23), o homem, de 59 anos, apareceu na Unidade Operacional do Recanto das Emas, na BR 060, pedindo água. Conversando com os agentes, ele contou que morava em Curralinho (PA) e, durante viagem de ônibus para Brasília, foi roubado enquanto lanchava em Anápolis (GO).

Tendo perdido o transporte e sem dinheiro, ele decidiu continuar o caminho até a capital a pé, já que tinha um compromisso na Defensoria Pública da União (DPU). Após o programa, o homem decidiu voltando para sua cidade natal também a pé.

Tocados, os policiais deram água e comida para o homem. Os agentes tentaram contato com o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) para levar o homem para uma unidade. Sem sucesso, os agentes levaram o homem pessoalmente.

Enquanto esperavam o retorno do CREAS, os policiais repassaram as informações do cidadão para o Centro de Comando e Controle do DF e Pará para tentar algum contato com a família dele.

O homem recebeu uma passagem de ônibus de volta e, após quase um mês longe, ele retornou para casa e reencontrou a família.