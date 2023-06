Setor Central do Gama ganhará novas calçadas

Nas próximas semanas, a população contará com novos pisos que darão mobilidade, acessibilidade e segurança para todos

A região Central do Gama em breve serão renovadas com calçadas. São 1.200 metros do passeio que estão passando por reforma, próximo ao Estádio Valmir Campelo Bezerra, mais conhecido como Bezerrão. Com um investimento de R$ 200 mil, a obra garantirá mais segurança, conforto e mobilidade nas vias públicas.

Executados pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), os serviços de demolição, reconstrução, concretagem e polimento darão vida às novas calçadas na região. “Estamos atendendo uma demanda da administração regional. Demolimos a (calçada) antiga e estamos refazendo o trecho”, afirma o engenheiro da Diretoria de Urbanização da Novacap, Guilherme Siqueira. De acordo com a Novacap, para este ano está previsto um investimento de R$ 53 milhões para construção e manutenção de calçadas em todas as regiões administrativas.

Para a administradora do Gama, Joseane Feitosa, a reforma do espaço faz parte de um levantamento e mapeamento feito com a comunidade. “Avaliamos juntos quais os setores que mais necessitavam de calçadas e o Setor Central é um deles. Estamos priorizando os locais que mais necessitam, já reformamos outros trechos na cidade, como na ligação da entrada do Gama ao Residencial Paraíso, em alguns conjuntos do Setor Sul, no Setor de Múltiplas Atividades e na ligação da Igreja São Sebastião até a Praça da Bíblia”, relata Feitosa.



Ao todo, desde o início do ano, a administração regional já construiu ou reformou 6 km de calçadas. “É um trabalho de grande importância para a comunidade e vem junto com ele a acessibilidade, a segurança e o conforto para a população. Mapeamos outros trechos e vamos dar continuidade às obras”, ressalta a administradora. “Estamos cumprindo uma das missões do nosso governo, que é estar atento aos pedidos e demandas da comunidade. Trabalhamos em parceria com a população, peço que continuem ligando para a nossa Ouvidoria e contribuindo com as melhorias da cidade”, completa.

Solicitações de melhorias, elogios e críticas podem ser registrados no site da Ouvidoria (Participa-DF), pelo número 162 ou diretamente nas administrações regionais. É possível pedir reformas em quadras poliesportivas, recapeamentos de asfalto, podas de árvores, entre outros serviços.

Com informações da Agência Brasília