Divulgado resultado definitivo de etapa da seleção de brigadistas

O Instituto Brasília Ambiental divulgou nesta terça (4), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o resultado final da análise curricular dos candidatos do processo seletivo para a contratação de 150 brigadistas florestais. Essa é a segunda fase do processo para a contratação temporária de seis supervisores de brigada, 24 chefes de esquadrão e 120 brigadistas combatentes.

O certame agora segue com a convocação dos candidatos para a realização da terceira etapa, que são os testes de aptidão física (TAF) e o de habilidades no uso de ferramentas agrícolas (Thufa). Ambos têm caráter classificatório e eliminatório.

Os testes serão aplicados quinta (6) e sexta-feira (7), no Parque Ecológico Ezechias Heringer, no Guará. O Thufa começa às 8h, na área 27 do parque, o TAF, às 13h, na sede da unidade de conservação; e o TAF, a partir das 13h, na sede do parque.

Requisitos

Candidatos com nomes iniciados pelas letras de A a J farão o teste na quinta-feira, enquanto aqueles cujos nomes comecem com as letras de K em diante serão submetidos à prova na sexta. O Brasília Ambiental lembra que é obrigatório chegar com uma hora de antecedência para assinar presença e fazer a identificação. Quem não estiver no local nesse horário estipulado para a triagem estará eliminado do processo seletivo.

Candidatos que precisem mudar o dia de testes deverão enviar mensagem até as 15h desta quarta (5) com a solicitação e justificativa para o e-mail [email protected]. É necessário levar documento de identificação válido original.

Outro requisito é o traje: todos deverão usar calça comprida, camisa ou camiseta de manga curta ou longa e calçado fechado apropriado. Vestimentas fora dessa especificação também eliminarão o candidato do processo seletivo. Recomenda-se levar água e lanche, além de repelente e protetor solar para uso próprio.

A contratação dos 150 brigadistas faz parte do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Ppcif), coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF (Sema) para precaver e combater incêndios florestais nas unidades de conservação espalhadas pelo DF. Os profissionais contratados também poderão atuar em outras áreas, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

Confira o edital nº 6/2024, com a lista definitiva da segunda etapa.

*Com informações do Brasília Ambiental