Homem que tinha laboratório de drogas no Riacho Fundo II é preso

Um homem acusado por tráfico de drogas e associação ao tráfico foi preso nesta terça-feira (31) pela Polícia Federal do Distrito Federal (PCDF).

De acordo com investigações, o homem traficava em Ceilândia e tinha um laboratório clandestino para refino de cocaína no Riacho Fundo II, onde foram encontrados insumos, produtos químicos e equipamentos destinados à preparação e acondicionamento da droga.

“Não foi possível efetuar a prisão do morador do imóvel em que funcionava o laboratório ilegal, pois havia fugido do local”, detalha a equipe.

Além do homem, um comparsa também participava dos crimes. A prisão do suposto traficante foi feita em Ceilândia, enquanto o homem dirigia um carro, onde foram encontrados dois quilos de cocaína e R$ 504,00 em dinheiro.

Na residência do homem, no Setor O, ainda foi apreendido cerca de R$ 5 mil.

