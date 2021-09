Alerta: PCDF prende integrantes do PCC no DF

Um dos presos é suspeito de ter participado do mega-assalto em Araçatuba (SP)

Na terça-feira (31), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), prendeu um membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), pertencente à célula atuante na capital. A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP). Também foram presos mais dois criminosos, com mandados de prisão em aberto.

O indivíduo, que ocupava a função de “Geral do Estado” dentro da facção, estava escondido em uma região de chácaras nos arredores da cidade de Piracicaba (SP), onde, de lá, geria os negócios do PCC no território do Distrito Federal.

As ações do criminoso foram investigadas no âmbito da Operação Tríade, deflagrada no mês de junho deste ano, pelo Decor/PCDF. A ação policial objetivou conter a tentativa de estabelecimento do PCC na capital federal. Em decorrência desse trabalho de investigação, contra o autor constava um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Poder Judiciário do Distrito Federal, pendente de cumprimento.

Como o homem estava foragido, desde a deflagração da operação, as equipes de investigação da Draco permaneceram no trabalho de apuração com a finalidade de obter o atual paradeiro do investigado, que continuava coordenando as atividades criminosas do PCC – como o tráfico de drogas – no Distrito Federal.

Confira o vídeo do delegado responsável pelo caso

Uma vez descoberta a possível localização dele, foi solicitada ao Poder Judiciário do Distrito Federal a expedição de mandado de busca e apreensão para a residência onde o foragido estaria escondido.

Na manhã do dia 31/8, uma equipe da Draco/Decor, acompanhada da Polícia Civil de São Paulo, cumpriu o mandado de busca e apreensão e localizou e prendeu o criminoso. Ainda, no imóvel foram identificados mais dois indivíduos que também tinham mandados de prisão em aberto.

Além disso, um deles, segundo informações obtidas no local, é suspeito de ter participado do mega-assalto ocorrido na cidade de Araçatuba (SP), na madrugada da última segunda-feira (30).

Ele estava, inclusive, com ferimento em um dos braços, decorrente de troca de tiros com a polícia durante referida ação criminosa.

Ao final da ação policial, os três detidos foram encaminhados para a delegacia de polícia da região onde foi realizado o cumprimento dos mandados de prisão.

Com informações da PCDF