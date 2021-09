Purple Drink: PCDF desarticula grupo que vendia codeína

O delegado ressalta que para produzir o purple drink, mistura-se o fármaco codeína com refrigerante, bebida alcoólica, antialérgicos e/ou balas de goma

Na noite de terça-feira (31), a Polícia Civil do DF desarticulou uma organização criminosa responsável pelo desvio de receitas médicas para aquisição de remédios de uso controlado e produção da bebida conhecida como purple drink, comercializada pelo grupo em plataformas de e-commerce e redes sociais.

Dois integrantes do grupo foram presos na data de ontem em cumprimento a mandado de busca e apreensão em Ceilândia Norte. Contra eles, havia mandado de prisão temporária expedido pela 5ª Vara da Fazenda Pública do DF. O terceiro membro foi preso na última segunda-feira (29), durante abordagem de rotina realizada pela polícia goiana.

De acordo com as investigações, que duraram cerca de três meses, o grupo criminoso publicava, em diversos meios digitais, atestados e receitas médicas para todos os tipos de medicamentos, além de desviar os receituários, falsificar carimbos médicos e prescrever medicamentos de uso controlado.

“Com esse procedimento, os criminosos compareciam a diversas farmácias do Distrito Federal e adquiriam a medicação denominada *codeína, utilizada para produzir a bebida”, destaca o delegado e coordenador da Cord, Rogério Oliveira.

O delegado ressalta que para produzir o purple drink, mistura-se o fármaco codeína com refrigerante, bebida alcoólica, antialérgicos e/ou balas de goma. O aspecto brilhante de cor roxa e o sabor adocicado da bebida têm encontrado cada vez mais adeptos entre os jovens.

As apurações apontaram que os perfis em rede social dos envolvidos demonstravam que todos levavam uma vida de alto padrão e não tinham receio de se expor, pois publicavam vídeos e fotos com grandes quantias de dinheiro, realizando diversas viagens. Em várias delas, os criminosos filmavam os fármacos que eram comercializados, bem como drogas diversas que também eram vendidas pelo grupo.

“Em postagens nas mídias sociais, o grupo gabava-se, inclusive, de ter acabado com o estoque de *codeína de uma farmácia desta capital. A investigação chegou ao expressivo número de 88 frascos de codeína adquiridos pelo grupo nos últimos seis meses”, conta o delegado Rogério de Oliveira.

Com a intenção de não serem localizados e presos, os criminosos moravam em hotéis de luxo desta capital, localizados no centro de Brasília, onde permaneciam em temporadas.

Todos os envolvidos irão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e falsificação de documento.

Codeína

A *codeína, em linhas gerais, é um analgésico oral utilizado para dor aguda e crônica. O referido fármaco tem metabolização hepática, onde se transforma em morfina, gerando seus efeitos. É fortemente contraindicado em quadros de dependência de drogas e álcool e não deve ser administrado a pessoas com histórico de distúrbios psicológicos. Além disso, o medicamento pode suprimir os movimentos peristálticos no trato gastrointestinal e causar dependência física e psicológica. A suspensão do medicamento pode causar não só abstinência incluindo ansiedade, como também tremores, espasmos musculares, sudorese, rinorreia e delírios paranoicos.

Com informações da PCDF