Em 7 meses, programa da Sejus vacina 45 mil pessoas contra Covid-19 no DF

O serviço do Sua Vida Vale Muito é realizado por servidores e voluntários cadastrados no site do Voluntariado em Ação

Nesta terça-feira (31), o vacinômetro da Secretaria de Justiça e Cidadania atingiu a marca das 45 mil pessoas imunizadas contra a Covid-19 no Distrito Federal. A ação faz parte do programa Sua Vida Vale Muito, com postos localizados em Ceilândia, Itapoã e Recanto das Emas para reforçar a campanha de vacinação promovida pelo Governo do Distrito Federal.

“Não é apenas um número, estamos falando de 45 mil pessoas que conseguimos proteger contra a Covid-19. Sabemos o quanto é importante enfrentar esse momento difícil, e por isso, as nossas equipes trabalham com dedicação para vacinar a nossa população”, destaca a secretária, Marcela Passamani.

A vacinação pelo programa Sua Vida Vale Muito iniciou em fevereiro e os espaços da Sejus contam com acessibilidade e conforto, além de serem cobertos, amplos e ventilados, reforçando os protocolos sanitários de segurança para evitar a disseminação do vírus. Vale destacar, ainda, que as ações contam com a parceria da Secretaria de Saúde, Caesb, Detran, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.