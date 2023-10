Homem que tentou matar padrasto a tesouradas é condenado

O homem tentou matar o padrasto após ser repreendido diversas vezes por atrasos no trabalho e criar problemas com outros funcionários

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou, nessa semana, um homem que tentou assassinar o padrasto, que também era seu chefe em uma empresa de vistoria de carros, a tesouradas. O caso aconteceu no Gama.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Alexandre Bruno Sampaio dos Santos foi condenado a 2 anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto.

Ainda de acordo com o MPDFT, em fevereiro de 2022, o criminoso tentou matar o padrasto após ser repreendido diversas vezes por atrasos no trabalho e criar problemas com outros funcionários.

Alexandre apenas não conseguiu matar o homem por ter sido impedido por um colega de trabalho, que acabou lesionado no braço. O condenado chegou a ameaçar o padrasto no dia anterior, após ser advertido mais uma vez.