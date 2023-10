Rodoviários pedem mais segurança em paralisação; cobrador foi morto em assalto

Ariel Santos Marques, de 25 anos, foi morto enquanto trabalhava em um ônibus na DF-001, entre o Riacho Fundo II e o Recanto das Emas

Nesta terça-feira (03), cerca de 800 motoristas e cobradores de ônibus realizaram uma paralisação na rota do Recanto das Emas e da Santa Maria como forma de protesto a morte de um cobrador de ônibus assassinado ontem (02), durante um assalto de ônibus no Recanto das Emas.

Ariel Santos Marques, de 25 anos, foi morto enquanto trabalhava em um ônibus na DF-001, entre o Riacho Fundo II e o Recanto das Emas.

Paralisação

Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários, José Wilson Cabral Filho, a classe pede mais segurança e atenção para locais como: Samambaia, Gama e Santa Maria, onde quase nunca tem viaturas das polícias.

“O que nós queremos é que a Polícia Civil se faça presente nesse local ao invés de ficar em só condomínios de ricos, como Lago Norte. Nós só queremos trabalhar, e ter segurança e a certeza de voltar para casa e poder abraçar nossa família”, afirmou o representante.

Ainda aflito com a morte do companheiro, José Wilson conta que, durante a passeata, a mãe de Ariel foi até o local e chorou bastante. A mulher foi acolhida por um policial militar que estava no local.

“Estávamos passando pela Avenida Alagado, em Santa Maria, a mãe do cobrador foi ver a passeata, você não imagina a dor que foi para nós. O padrasto dele parou o carro e ela saiu chorando no local, um dos agentes da Polícia Militar que estava nos acompanhando durante a passeata foi e abraçou a mãe como forma de empatia, todos choraram”, conta José.

Além do Distrito Federal (DF), em São Paulo (SP) também enfrenta uma greve. No caso dos rodoviários paulistas, a paralisação é contra o plano de privatização das companhias. A circulação dos trens foi afetada durante toda a manhã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Assassinato

O cobrador de ônibus Ariel Santos Marques foi assassinado na noite de ontem, segunda-feira (02), no Recanto das Emas. Os três jovens suspeitos anunciaram o assalto dentro do ônibus com uma arma de fogo, ameaçando os passageiros e funcionários, exigindo que o cobrador entregasse todo o dinheiro do caixa. Durante a movimentação, um dos homens atirou na cabeça do cobrador. O crime foi testemunhado por dez passageiros e o motorista.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), não existem atualizações sobre o caso e os suspeitos continuam foragidos.

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta.