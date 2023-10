GDF faz operação de limpeza no Parque da Cidade

A operação contará com 120 pessoas, entre reeducandos, integrantes da Associação Amigos do Parque e servidores do Zoológico

O Governo do Distrito Federal (GDF) realizará, nesta quarta-feira (04), uma força-tarefa de limpeza no Parque da Cidade Sarah Kubitschek. A operação, que contará com a atuação conjunta de vários órgãos, faz parte do esforço do Executivo para preservar e modernizar um dos principais cartões-postais da capital federal.

A operação contará com a participação de 120 pessoas, entre as quais estarão reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), integrantes da Associação Amigos do Parque, além de servidores do Zoológico. Caberá ao Serviço de Limpeza Urbana (SLU) dar a destinação adequada aos resíduos retirados do parque.

Esta será a segunda ação realizada apenas este ano. Em 25 de agosto, cerca de 100 pessoas se reuniram para retirar resíduos dos arredores e do interior do lago Parque da Cidade. Na ocasião, foi removida 1,7 tonelada de lixo encaminhada para a Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul.

As informações são da Agência Brasília