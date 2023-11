Homem que matou namorada é condenado a 29 anos

Após o crime, Alexandre ainda furtou o veículo e objetos da namorada e fugiu do local. A prisão dele ocorreu dois dias após o crime, no Rio de Janeiro

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou, nessa semana, um homem que matou sua namorada em dezembro de 2022, no Riacho Fundo. A pena foi fixada em 29 anos pelos crimes de feminicídio e furto.

Segundo o processo, na data, Alexandre Ribeiro teria acessado o celular da vítima e passou a acusá-la de traição. Com medo, a vítima se trancou em um quarto com seu filho de 12 anos. Ainda assim, o condenado invadiu o cômodo e golpeou a vítima.

A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu. Após o crime, Alexandre ainda furtou o veículo e objetos da namorada e fugiu do local. A prisão dele ocorreu dois dias após o crime, no Rio de Janeiro.

Assim, o júri decidiu condenar o réu pelos crimes de feminicídio e de furto. Ao estabelecer a pena, o magistrado explicou que o crime foi cometido com recurso de que dificultou a defesa da vítima, por motivo torpe e na presença do filho. O Juiz também destacou o fato de a vítima ter deixado dois filhos, sem amparo materno, e que “a reprovabilidade da conduta é grave”, uma vez que o crime foi cometido na presença do filho menor de idade.

Por fim, o magistrado pontua que “a segregação cautelar deve ser mantida”, pois o acusado foi condenado pelos crimes descritos na denúncia “não havendo dúvida sobre materialidade e autoria”, concluiu.