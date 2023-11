Inmet alerta para tempestade no DF

Além do DF, as regiões de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso também devem enfrentar tempestades nos próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil emitiram, nesta quinta-feira (16), alertas amarelos de risco de tempestade no Distrito Federal. A atenção deve ser redobrada durante todo o final de semana.

Segundo o Inmet, a partir desta sexta-feira (17), o calor forte, combinado com o aumento do teor de umidade ao longo da atmosfera e ao padrão dos ventos em altos níveis (forte difluência dos ventos), vai potencializar a ocorrência de temporais localizados, com rajadas de vento e queda de granizo.

Além do DF, as regiões de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso também devem enfrentar tempestades nos próximos dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com o instituto, o volume de chuva em 24h pode ficar em torno de 80 milímetros (mm) e, de forma pontual, passar de 100 mm nestas áreas.

Onda de calor

Durante toda a semana, as regiões Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste enfrentaram uma onda de calor. Na classificação, as ondas de calor se caracterizam quando a temperatura se mantém, ao longe de ao menos cinco dias, 5ºC acima da média esperada para o mês.

Durante esse período, o DF registrou as suas maiores temperaturas. Na última terça (14), os termômetros da região de Águas Emendadas, em Planaltina, marcaram 37,3ºC.