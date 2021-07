Homem que assassinou outro por ciúmes é condenado a 18 anos

O crime ocorreu na madrugada do dia 6 de janeiro de 2011, no interior da residência da vítima, em Brazlândia

Jefferson Borges de Araújo, conhecido como Jefão, foi condenado a 18 anos e oito meses pelo homicídio de Wesley Soares da Silva pelo Tribunal Júri de Brazlândia. Jefferson teria, na companhia de outras duas pessoas, assassinado Wesley após o mesmo ter realizado uma festa, onde a namorada de Jefão teria ido.

O crime ocorreu na madrugada do dia 6 de janeiro de 2011, no interior da residência da vítima, em Brazlândia. O conselho de sentença aceitou as qualificadoras propostas pelo Ministério Público do Distrito Federal: motivação torpe, meio cruel, e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida em sua residência, de madrugada, com disparos de arma de fogo.

Segundo o juiz presidente do Júri, “a culpabilidade é acentuada pelo concurso de agentes, uma vez que a presença dos três denunciados garantiu o sucesso da empreitada criminosa”.