Homem morre baleado na Ceilândia

Seu óbito foi declarado no local, pelo médico da equipe no Suporte Avançado do SAMU. A Polícia e a Perícia foram acionadas

Um homem morreu baleado na noite desta segunda-feira (05), na QNR 04 Cj. “G” da Ceilândia em via pública. A vítima, um homem de 42 anos, já foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ao solo, com ausência dos sinais vitais. Seu óbito foi declarado no local, pelo médico da equipe no Suporte Avançado do SAMU. A Polícia e a Perícia foram acionadas.