Designados preceptores para Programas de Residência Médica

A convocação dos candidatos aprovados para exercerem a função de preceptores nos Programas de Residência Médica foi divulgada pela Secretaria de Saúde (SES-DF) nesta segunda-feira (18). A medida estabelece critérios e prazos para a atuação dos selecionados. Os nomes foram publicados na Portaria nº 97, do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nº 50.

De acordo com o documento, os candidatos aprovados pelo processo seletivo regido pelo Edital Normativo nº 34/2023 poderão exercer a atividade de Preceptoria de Ensino dos Programas de Residência Médica no período de março de 2024 a fevereiro de 2027. Além disso, aqueles classificados fora do número de vagas disponibilizadas constituirão cadastro reserva, podendo ser convocados de acordo com a necessidade institucional e a ordem de classificação.

A portaria também estabelece que os selecionados devem encaminhar via SEI, dentro de cinco dias úteis, o Termo de Compromisso com a Residência Médica, disponível no site da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (Fepecs), sob pena de revogação da convocação.

Outro ponto destacado é que os designados não podem estar em regime de teletrabalho ou afastados do cenário de prática da residência por qualquer tipo de licença, garantindo assim a presença efetiva nos locais de ensino. A atividade de Preceptoria de Residência Médica não é cumulativa ao exercício de função comissionada, de chefia ou de natureza especial.

Função

O preceptor é o profissional de saúde educador que cuida da saúde da população e também tem o compromisso da formação em saúde. Responsável por ensinar tanto a prática como a teoria aos residentes nos cenários de ensino assistenciais da SES-DF, o preceptor supervisiona os médicos residentes em treinamento nos programas de residência, com o objetivo de formar especialistas para o Sistema Único de Saúde (SUS).

A Fepecs e a Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) são as instituições formadoras responsáveis pelos programas de residência, custeados pela SES-DF.

*Com informações da Agência Brasília