Homem morre após sofrer parada cardíaca no Lago Norte

Um Homem, de 72 anos, morreu após sofrer um ataque cardíaco nesta terça-feira, 14, no Lago Norte

Um Homem, de 72 anos, morreu após sofrer um ataque cardíaco nesta terça-feira, 14, no Lago Norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi prestado socorro ao senhor, porém o homem não resistiu.

Ao chegar no local, a CBMDF identificou o estado de saúde e iniciaram de imediato os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP), mas, depois de 45 minutos de tentativas, a vítima não resistiu e veio a óbito no local.