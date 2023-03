PMDF descobre delivery de drogas em Taguatinga

No endereço informado pelo entregador, os policiais militares encontraram diversos tipos de drogas, principalmente ‘skank’ e ‘haxixe’

Na noite de ontem (13), policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOp2) receberam informação de uma pessoa que estaria usando uma moto com o chassi raspado para fazer entregas de drogas no Setor de Mansões e na QSC 19, em Taguatinga.

Eles então foram atras e visualizaram o momento em que o entregador saía da QR 616 de Samambaia e seguiu em direção a Taguatinga para delivery da mercadoria. Enquanto esperava o cliente, o homem foi abordado pelos policiais e confessou que as drogas eram de outra pessoa, que estaria presa, mas o deixou com o dever de revendê-las.

Os policiais foram com o entregador em outro endereço, onde foram localizadas drogas de diversos tipos, principalmente skank e haxixe, espalhadas por toda a casa.

Segundo o banco de dados da polícia, o jovem já tinha sido preso em 2020 por tráfico de drogas. Ele foi conduzido à delegacia da área para registro. Ele estava em posse de mais de 4kg de skank, 92 comprimidos de MDMA, haxixe, cocaína, dinheiro picado em espécie, duas balanças de precisão e um caderno de anotações com a contabilidade do tráfico. Assim como a moto, os produtos também foram apreendidos.