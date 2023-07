Homem morre após ser atropelado por caminhão no Park Way

Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima, identificada apenas como R.F.S.C, de 36 anos, ainda com vida

Um homem faleceu, na manhã desta sexta-feira (28), após ser atropelado por um caminhão no Park Way, sentido Santa Maria.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima, identificada apenas como R.F.S.C, de 36 anos, ainda com vida. Ele chegou a ser atendido, mas entrou em parada cardiorrespiratória (PCR) e não resistiu.

O motorista do caminhão tipo caçamba, identificado apenas como P.R.P.A, de 54 anos, não se feriu. Durante o atendimento da vítima, duas faixas precisaram ser interditadas.

A polícia cível foi acionada para realizar a perícia e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF).