Brasiliense de apenas 8 anos é campeão da 24ª edição da Copa Brasil de Kart

No último domingo (23), o jovem brasiliense Álvaro Medeiros, de apenas 8 anos, foi campeão da categoria mirim da 24ª edição da Copa Brasil de Kart, realizada no kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. E a vitória ficou ainda mais surpreendente, já que ele saiu apenas do 22º lugar do grid da segunda bateria classificatória para conquistá-la.

O atleta enfrentou dificuldades na qualificação e na primeira corrida devida à chuva que caía no local. Na final, porém, avançou no pelotão e conseguiu começar em nono. Com uma boa largada e ritmo forte, na sexta passagem assumiu a liderança, de onde não saiu mais.

Foto: Reprodução

Para completar o final de semana perfeito, Álvaro ainda foi eleito o ‘Piloto da Galera’, dado ao atleta considerado o mais querido pelo público e colegas, e recebeu uma homenagem.

Mirim

1) Álvaro Medeiros – FADF (PMK), 12:37,689

2) Vicente da Silva – FAUESC (PMK), a 0,240

3) Benny Abdalla – FAEM (PMK), a 3,300

4) Kauan Bernardes – FPRA (PMK), a 3,705

5) Lucas Bertanha – FASP (PMK), a 5,872

De volta a Brasília, Álvaro retoma sua rotina de treinamentos no kartódromo do Guará, já em preparação para as próximas competições. Em setembro, ele vai em busca do título no Campeonato Brasiliense, e dentre as principais competições do semestre está também uma corrida em Las Vegas.

09/09 a 12/09 – Campeonato Brasiliense (no Guará)

14/09 a 19/09 – Campeonato paulista (Aldeia da serra – SP)

8/10 a 14/10 – Campeonato Brasileiro (Nova Santa Rita – RS)

6/11 a 12/11 – Skusa (Las Vegas – EUA)