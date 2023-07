Confira como vão funcionar os serviços de saúde neste sábado (29), dia de Brasil x França

Haverá vacinação para bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos, além de cães e gatos

Com ponto facultativo no Distrito Federal devido ao jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina, alguns serviços de saúde que funcionam aos sábados terão horário diferenciado. Confira como ficam os serviços neste 29 de julho e os pontos de vacinação para todos os públicos:

Emergências – as emergências dos hospitais regionais, das Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e da Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

Emergência odontológica – a emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona em plantão 24 horas, de forma ininterrupta.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – não vão abrir neste sábado (29), retornando na segunda-feira (31), a partir das 7h.

Farmácias de Alto Custo – estarão fechadas excepcionalmente neste sábado (29), retornando ao atendimento na segunda-feira, a partir das 7h.

Vacinação – haverá nove locais de vacinação neste sábado, com destaque para o Terraço Shopping e o Terminal Rodoviário de São Sebastião, ambos com atendimento a partir das 11h. Também terá vacinação disponível em cinco UBSs e em uma farmácia no Setor O de Ceilândia. A lista completa com endereços e horários está disponível em: https://www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao

Vacinação antirrábica – a campanha exclusiva para cães e gatos a partir dos três meses, inclusive fêmeas prenhas ou que estejam amamentando, ocorrerá em 15 locais de atendimento. A lista completa com endereços e horários está disponível no site da SES-DF: https://www.saude.df.gov.br/vacinacao-antirrabica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) – funcionarão de forma ininterrupta. Os Caps dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi), não abrem aos sábados.

Ambulatórios e Policlínicas – não funcionam aos sábados, retomam atendimento normal na segunda-feira (31), a partir das 7h.

Hemocentro – aberto para doação de sangue e cadastro como doador voluntário de medula óssea das 11h15 às 18h.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) – atendimento 24 horas, pelo telefone 192.