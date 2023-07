Sai resultado final da 2ª fase do processo seletivo do Conselho Tutelar

O processo seletivo é realizado pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), órgão vinculado à Sejus-DF

O resultado definitivo da 2ª fase do processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 já pode ser consultado pelos candidatos. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (28), no Edital nº 9, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Essa etapa teve caráter eliminatório e incluiu a análise de documentação.

Os aprovados seguem no processo para a terceira etapa, a eleição, marcada para o dia 1º de outubro. Os candidatos também podem obter mais informações por meio do endereço eletrônico da banca organizadora do certame.

A primeira fase do processo seletivo ocorreu dia 18 de junho, com a aplicação da prova objetiva para os candidatos. A quarta e última etapa será o curso de formação inicial, com data a ser divulgada posteriormente.

O processo seletivo é realizado pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF). Serão escolhidos 220 conselheiros tutelares titulares e outros 440 suplentes, atendendo as 35 regiões administrativas do DF.

Atenção para sessão de fotos

Os candidatos classificados na lista definitiva da 2ª etapa que ainda não participaram da sessão de fotos têm os dias 28 e 31 de julho para o procedimento. As fotos são realizadas, de 9h às 17h, no auditório da Sejus-DF, localizado na Estação Rodoferroviária, Ala Central, Térreo, SAIN – Brasília/DF.

Com informações da Agência Brasília