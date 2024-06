Casal é preso em flagrante por tráfico de drogas na Estrutural

Na noite do último sábado (29), por volta das 21h45, policiais militares do 15º BPM realizaram uma importante operação no Setor Leste da Cidade Estrutural, resultando na prisão de um casal envolvido com tráfico de drogas.

Durante patrulhamento tático, as equipes do GTOP 35 visualizaram um homem de 28 anos, já conhecido por seu histórico criminal, saindo de uma residência. Ao avistar a viatura, o suspeito tentou se livrar de um objeto, arremessando-o para fora da casa. Imediatamente, os policiais abordaram e revistaram o indivíduo, encontrando algumas porções de substância semelhante à maconha, embaladas para venda.

Questionado sobre a presença de outros ilícitos na residência, o suspeito negou, mas permitiu a entrada da equipe. Dentro da casa, os policiais fizeram contato com a esposa do suspeito de 26 anos, que também autorizou a busca.

Durante a revista, foram encontrados pinos de cocaína, embalagens para acondicionamento de drogas, balança de precisão, uma porção de crack, mais porções de maconha, máquinas de cartão de crédito e vários celulares de procedência duvidosa.

O casal, que admitiu ter brigado horas antes, tentou culpar um ao outro pelos entorpecentes encontrados. Devido aos arranhões visíveis no rosto e cabeça do homem, a equipe solicitou atendimento médico do CBMDF, realizado na 8ª Delegacia.

Ambos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e informados de seus direitos constitucionais, incluindo o direito de permanecerem em silêncio.