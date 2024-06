Exposição no Taguaparque celebra 168 anos do Corpo de Bombeiros

Domingo (30) foi dia de conhecer mais de perto o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Como parte das celebrações dos 168 anos da corporação, uma exposição que foi realizada no Taguaparque, em Taguatinga, levou viaturas e técnicas de primeiros socorros para perto da comunidade.

A criançada foi quem mais aproveitou o evento. Além de darem uma volta em algumas viaturas e brincar de ser bombeiros, elas também aproveitaram para descer na tirolesa montada no local. Isac Lucas dos Santos Pena, de 8 anos, morador do Riacho Fundo, adorou a experiência de descer pelo equipamento pela primeira vez.

A criançada conheceu as viaturas de combate a incêndios urbano e florestal, salvamentos aquático e terrestre, primeiros socorros, apresentação dos cães especializados em busca de pessoas, produtos perigosos, motorresgate e aeronave do CBMDF

“Foi muito bom. Não dá medo, mas tem que segurar com bastante força na corda verde”, conta o menino, repetindo corretamente as instruções recebidas dos bombeiros.

Os visitantes participaram das comemorações do Corpo de Bombeiros aproveitando toda a estrutura montada para a festa no Taguaparque

Moradora de Ceilândia, Karol Leal, de 30 anos, levou o filho Noah, de 4 anos, para participar do evento. “A exposição é muito legal e poder participar é a melhor parte”, elogia. Já o pequeno, se divertiu brincando de pilotar a lancha de salvamento, andou no caminhão e desceu na tirolesa.

O comandante-geral do CBMDF, Sandro Gomes, destaca a celebração do aniversário da corporação com a população. “Nosso objetivo é comemorar perto da comunidade, em um local acessível para que todos possam vir. Temos um trabalho de 168 anos e com nosso coração e empenho voltado a trabalhar pelo próximo”, destaca.

O comandante do centro de comunicação social do CBMDF, coronel Marcos Rangel, ressalta que é o terceiro ano seguido de realização do evento. “Diariamente, recebemos visitas da população nos quarteis, principalmente, para as crianças conhecerem o nosso trabalho. Aqui, temos várias vertentes para a população conhecer um pouco do nosso cotidiano”, observa Rangel.

Para o estudante Vinícius Oliveira Moura, de 24 anos, morador de Águas Claras, foi uma “experiência gratificante”. Ele quer se tornar bombeiro e elogiou o evento, especialmente, a atenção que recebeu dos agentes da corporação.

“Os bombeiros são muito solícitos e atenciosos. Tiraram todas as minhas dúvidas. Hoje foi uma experiência completa”, resumiu.

Para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da corporação, a exposição também será realizada próxima ao DF Plaza, entre os dias 17 e 20 de julho.

