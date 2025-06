Homem morre após engolir papelotes de cocaína durante abordagem policial no Paranoá

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a morte de um homem que faleceu após engolir cerca de 10 papelotes de cocaína durante uma abordagem da Polícia Militar (PMDF), na noite da última quarta-feira (4/6), no Paranoá.

Segundo informações da PMDF, o suspeito foi abordado por volta das 22h30 e, ao perceber a aproximação dos policiais, teria ingerido todos os entorpecentes que portava. Durante a detenção, o homem teria se mostrado bastante alterado, provocando danos à viatura da corporação com socos e chutes. Os militares afirmam que ele recusou atendimento médico em ao menos duas ocasiões.

Após a detenção, a companheira e o irmão do homem compareceram à 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, onde pagaram a fiança para que ele fosse liberado. No entanto, o suspeito passou mal ainda na unidade policial e precisou ser encaminhado ao hospital, onde foi internado em estado grave.

Apesar dos cuidados médicos, ele não resistiu e morreu no dia seguinte. O corpo foi recolhido por peritos da PCDF e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde passará por exames de necropsia. A 6ª DP apura o caso.