Bebê de 8 meses é salva por policiais militares após engasgar com leite materno no Recanto das Emas

Uma bebê de apenas 8 meses teve a vida salva por policiais militares do 27º Batalhão da PMDF, na tarde deste sábado (8), após se engasgar com leite materno e chegar inconsciente à sede do batalhão, no Recanto das Emas.

Por volta das 13h, um carro entrou em alta velocidade no pátio do quartel. Dentro do veículo, uma mulher desesperada carregava a filha nos braços, sem sinais de respiração. Ao notar a gravidade da situação, o soldado Eliabe Alves, que estava de serviço na guarda do 27º BPM, iniciou imediatamente a manobra de desengasgo, com o apoio de outros militares presentes.

Graças à ação rápida e precisa dos policiais, a bebê voltou a respirar antes mesmo da chegada da equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que assumiu os cuidados e encaminhou a criança para atendimento médico especializado.

O soldado Eliabe Alves, recém-formado no Curso de Formação de Praças da PMDF, foi elogiado pela atuação. Segundo a corporação, o episódio é um exemplo do preparo técnico e da dedicação dos policiais militares em sua missão de proteger e salvar vidas.