Incêndio atinge residência no Gama e mobiliza o CBMDF

Um incêndio em uma residência na Quadra 28 do Setor Leste do Gama, no Distrito Federal, mobilizou quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) na noite deste sábado (8).

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram intensa fumaça e chamas saindo pela porta de um dos cômodos da casa, composta por cinco ambientes. Enquanto uma equipe iniciava o combate ao fogo com linhas de mangueira, outra realizou buscas no interior do imóvel para verificar a presença de vítimas.

Após cerca de 15 minutos de atuação, o incêndio foi controlado. O fogo ficou restrito ao quarto onde teve início, mas os demais cômodos foram atingidos pela fuligem. O teto do quarto foi severamente danificado, e a Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições estruturais da residência.

No momento do incidente, o imóvel estava vazio e não havia animais no interior. Ninguém ficou ferido.