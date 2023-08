Homem morre após colisão frontal na DF-270

Segundo o CBMDF, ao chegar no local, a equipe de salvamento verificou que o homem estava em parada cardiorrespiratória

Um motorista faleceu, na manhã desta quinta-feira (16), após colidir frontalmente com um carro na DF-270, próximo ao Café sem Troco.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe de salvamento verificou que o homem, identificado apenas como, J.A.N, 37 anos, estava em parada cardiorrespiratória.

Imediatamente, os profissionais iniciaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar, mas o homem não resistiu e faleu no local.

Já o motorista do segundo carro, identificado apenas como P.R.S., de 55 anos, foi transportado para o Hospital Regional do Paranoá com dores no tórax.

As Polícias Civil e Militar foram acionadas. A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente.