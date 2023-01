Homem morre após colisão charrete e motocicleta

Não compareceu à delegacia nenhum familiar ou conhecido da vítima

A vítima, de 65 anos, conduzia uma charrete que veio a colidir contra uma motocicleta no domingo (8), às 06:40, na BR 060 sentido Brasília – Goiânia, resultando na morte do condutor da moto no local do acidente e do condutor da charrete durante socorro médico em atendimento no HBB.

Até o momento, não compareceu à delegacia nenhum familiar ou conhecido da vítima. Foram feitas pelo plantão da 32ª DP diligências para localizar parentes dos envolvidos para coleta de mais informações, mas sem sucesso.

A DP prossegue com as investigações e o cadáver recolhido ao IML para exame pericial.