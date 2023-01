RenovaDF, programa de qualificação profissional, abre novas inscrições

Com 240 horas de duração, os cursos aplicados pelo Senai oferecem noção básica na área de construção civil

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Setrab), abre inscrições para o 8º ciclo do programa RenovaDF. Os interessados devem se inscrever, a partir desta quinta-feira (12), no site da pasta.

O RenovaDF é um programa de qualificação profissional, realizado pela Setrab em parceria com as administrações regionais. Os cursos são de iniciação profissional e aplicados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal – Senai/DF, com duração de 240 horas (três meses), com 4h diárias.

Os alunos do RenovaDF recebem capacitação profissional, com noção básica na área de construção civil, com aulas de forma presencial e, enquanto se qualificam, os próprios alunos recuperam os espaços públicos de nossa cidade, como praças, parquinhos, quadras poliesportivas, campos sintéticos de futebol e Vilas Olímpicas. Eles recebem kit uniforme, com camiseta, bota, capa de chuva, garrafa d’água, boné, equipamento de proteção individual, lanche e, mais, Bolsa Benefício no valor de um salário mínimo, além de auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.

A sétima formatura do programa RenovaDF aconteceu em no dia 23 de dezembro de 2022, onde 1.710 alunos receberam os certificados de conclusão do curso. No primeiro ciclo, foram formados 802 alunos; no segundo ciclo foram 776 formados; no terceiro ciclo foram 1.444 formados; no quarto ciclo foram 1.289 formados. No 5º ciclo a foram 1.637; no 5º ciclo foram 1.198; no sexto ciclo foram 1.946. Ou seja, um total de 11.171 alunos formados, dentre eles, mais de 400 imigrantes e mais de 300 pessoas em situação de rua.

Até o momento, quase 1.200 equipamentos públicos foram recuperados pelo RenovaDF e 15 cidades já foram contempladas pelo programa: Ceilândia, Samambaia, Guará, Riacho Fundo, Estrutural, Águas Claras, São Sebastião, Itapoã, Vargem Bonita, Arniqueira, Varjão, Planaltina Gama, Sobradinho e Plano Piloto.

Com informações da Agência Brasília