Secretário de Obras confere serviços no Túnel de Taguatinga

As obras do Túnel de Taguatinga passaram por uma vistoria na tarde de quarta-feira (11). O secretário de Obras e Infraestrutura, Luciano Carvalho, esteve no local para conferir o andamento dos trabalhos. E ficou satisfeito com a produtividade da equipe, apesar das chuvas prejudicarem os trabalhos externos.

“Os serviços estão caminhando muito bem, tudo dentro do previsto”, afirmou o chefe da pasta responsável pelas obras do complexo viário. “As instalações [elétricas] estão avançando em um ritmo mais forte nesse momento. E alguns serviços complementares de estrutura, como escadas e reservatórios de água, também estão sendo feitos.”

O Túnel de Taguatinga é a maior obra viária em execução no Distrito Federal. O investimento de R$ 275 milhões vai beneficiar mais de 137 mil motoristas que trafegam pelo centro da região administrativa diariamente.

Com informações da Agência Brasília