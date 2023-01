12 vagas de trabalho para PcDs entre as 146 disponíveis nesta quinta (12)

O maior salário do dia é para os ofícios de auditor contábil, com duas oportunidades, e modelista, com uma

Auditores contábeis com experiência e curso superior completo podem se candidatar a duas vagas para trabalhar na Asa Norte. O empregador exige experiência e o salário é de R$ 4.000 mais benefícios. Além dessas, há mais 144 oportunidades oferecidas nesta quinta-feira (12) pelas agências do trabalhador.

Outra chance de emprego com remuneração de R$ 4.000 é para o ofício de modelista. Trata-se de uma vaga para trabalhar na Asa Sul. É preciso ter experiência e o ensino médio completo.

Também são oferecidas 11 oportunidades para atendente de loja, destinadas a pessoas com deficiência (PcDs): dez para a Asa Sul e uma para a Asa Norte. A escolaridade requisitada é o ensino médio completo e o salário é de R$ 1.336 mais benefícios. Não é preciso ter experiência.

Ainda para pessoas com deficiência, existe uma oportunidade de emprego de salva-vidas, para atuar na Asa Norte. O empregador exige experiência e o ensino médio completo. O salário é de R$ 1.656 mais benefícios.

Para açougueiro, estão disponíveis 11 chances de emprego, sendo dez para trabalhar no Paranoá e uma para Vicente Pires. A escolaridade requerida para as chances destinadas ao Paranoá é o ensino médio completo. Já para Vicente Pires, não se exige comprovação de escolaridade. Nos dois casos, é preciso ter experiência e os salários são de R$ 1.800 mais benefícios. Além dessas, há vagas para balconista, costureira e pedreiro, entre outras.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília