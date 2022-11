Homem morre após carro bater e capotar, na DF 250

Os militares encontraram o motorista do Nissan/Frontier, o senhor R.A., deitado no chão e próximo ao veículo com lesões e sem sinais vitais

Nesta segunda-feira (28), um acidente de trânsito com três veículos causou a morte de um homem, na DF 250 do Itapoã. A batida ocorreu por volta das 13h nas proximidades do supermercado Bevia Atacadista, sentido Planaltina-DF.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorros às vítimas. Chegando ao local, os militares encontraram o motorista do Nissan/Frontier, o senhor R.A., deitado no chão e próximo ao veículo com lesões e sem sinais vitais.

De acordo com informações de testemunhas, a Frontier havia colidido com o Toyota/Corolla e com o VW/ Gol. Após a batida, o Corolla capotou e o motorista foi ejetado do veículo, já o Gol parou fora da pista.

Os outros condutores foram atendidos e estavam conscientes, orientados e ilesos, logo não precisaram de atendimento médico no hospital.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Policia Civil foi acionada para o local.

A dinâmica do acidente não foi informada até a publicação da matéria.