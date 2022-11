PMDF prende foragido por crime sexual

Em seu poder foram apreendidos, ainda, 02 simulacros de arma de fogo. O detido foi conduzido à 5ª DP para dar início ao cumprimento da sua pena

Policiais militares do Batalhão de CHOQUE prederam na manhã deste domingo (27), as 10h30 no Setor Hoteleiro Norte, um libanês foragido da justiça com mais de 7 anos de prisão por crimes sexuais.

Durante patrulhamento, grifos de PATAMO Alfa capturaram o indivíduo de 76 anos foragido da Justiça do Distrito Federal pelos crime violação sexual mediante fraude e assédio sexual, crimes ocorridos no DF.

Em seu poder foram apreendidos, ainda, 02 simulacros de arma de fogo. O detido foi conduzido à 5ª DP para dar início ao cumprimento da sua pena de 07 anos de prisão.