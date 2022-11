Colisão entre carro e moto na L2 Sul

O veículo parou em cima do motociclista, populares que estavam no local conseguiram retirar o veículo de cima do homem

O acidente aconteceu nesta terça-feira (28) em baixo do viaduto do início da L2 Sul, a pista que dá acesso ao setor de autarquias. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi até o local. A moto andava no sentido contrário do veículo, na curva perdeu o controle, atravessou o canteiro central e atingiu de frente o veículo.

Na chegada do Corpo de Bombeiros a vítima estava consciente, apenas suspeita de fratura no ombro direito e algumas escoriações aparentes. A vítima foi transportada para o hospital para fazer uma avaliação médica mais detalhada. O trânsito foi interrompido no local para o atendimento da vítima, a polícia militar também compareceu ao local. A vítima está sendo transportada para o hospital do DF Sister aqui na Asa Norte.