PMDF prende homem por disparo de arma de fogo no Gama

A equipe do Gtop 46 durante patrulhamento ouviu 3 disparos de arma de fogo, no momento que visualizou um veículo HONDA Civic com 3 ocupantes

No início da noite deste sábado (26), às 19h20, policiais militares do 26º Batalhão de Santa Maria prenderam dois homens após disparo de arma de fogo, no Setor de Indústria QI 02, via pública no Gama Leste.

A equipe do Gtop 46 durante patrulhamento ouviu 3 disparos de arma de fogo, no momento que visualizou um veículo HONDA Civic com 3 ocupantes.

Ao se aproximar do carro, um dos ocupantes arremessou um revólver Cal 38 para fora do carro. De imediato foi dada ordem de parada, e o veículo estacionou alguns metros a frente. No interior haviam três ocupantes do sexo masculino e com eles nada de ilícito foi encontrado.

A equipe buscou a arma de fogo que havia sido arremessada pela janela. Ao questionar de quem seria a arma, um dos passageiros assumiu a propriedade da arma e confessou ter realizado os disparos para o alto por “gracinha”.

Os tres indivíduos com a arma apreendida foram conduzidas a 20ª delegacia, onde o autor dos disparos de 29 anos foi atuado.