Homem morre após capotar carro em Planaltina

Com o impacto, a vítima foi jogada para fora do veículo

Um homem não identificado morreu após capotar o carro na BR-020, próximo à entrada da Avenida Independência, em Planaltina, na madrugada deste domingo (5). Ele chegou a ser lançado para fora do carro no acidente.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi ao local e encontrou a vítima a cerca de 10 metros do carro, um Honda Civic de cor branca. O óbito foi constatado ali mesmo.

No carro, havia uma passageira, identificada como Carina. Ela apresentou luxação no ombro direito, contusão no olho direito e escoriações pelo corpo. Os bombeiros a levaram ao Hospital Regional de Planaltina (HRP).

A dinâmica do acidente não foi constatada.