Regiões de Asa Sul, Asa Norte e Sobradinho ficam sem energia neste domingo

Neoenergia realizará manutenção preventiva nos locais

Regiões de Asa Sul, Asa Norte e Sobradinho ficarão sem energia durante algumas horas do domingo (5). A Neoenergia realizará manutenção preventiva nos locais.

Confira os locais e horários das suspensões:

ASA SUL

Horário: 08h às 12h30

Local: CLS 408, SQS 408

Serviço: Obra de ampliação de rede elétrica.



ASA NORTE

Horário: 09h às 11h

Local: CLN 407, SQN 407, EQN 406/407

Serviço: Manutenção preventiva com troca de componentes da rede elétrica



SOBRADINHO

Horário: 09h às 12h

Local: Setor Central, quadra 12

Serviço: Manutenção preventiva com limpeza e reaperto de buchas do transformador