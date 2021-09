Homem que atropelou advogada vai para a Papuda

Justiça determinou que Paulo Milhomem perca o direito à cela especial, uma vez que teve o registro da OAB suspenso

O advogado Paulo Ricardo Milhomem, que atropelou a também advogada Tatiana Matsunaga no Lago Sul no último dia 25 de agosto, foi transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda. A determinação é da Vara de Execuções Penais do DF (VEP-DF).

Na decisão, a juíza Leila Cury considerou o fato de Paulo Milhomem ter perdido o registro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspenso por 90 dias. Com a suspensão, o advogado não tem mais o direito de permanecer em cela especial.

Paulo e Tatiana se desentenderam no trânsito na altura da QI 15 do Lago Sul. O homem, então, decidiu perseguir a advogada até a porta da casa dela. Imagens de câmeras de segurança mostram a alta velocidade.

Em determinado momento, Tatiana chegou na porta de casa, desceu do veículo e continuou discutindo com Paulo. Até que o homem arranca com o carro e atropela a advogada, chegando a passar por cima dela. O filho e o marido da vítima viram toda a cena.

Tatiana foi internada em estado grave no Hospital Brasília no mesmo dia do acidente. Até esta sexta-feira (3), o quadro era o mesmo. “Ela não está sedada, mas ainda está inconsciente. Ela fez o procedimento de traqueostomia ontem, para facilitar a situação, e está se adaptando. Todos estamos na expectativa dela acordar, mas infelizmente isso vai depender só dela. Os médicos ainda não sabem dizer quando isso pode acontecer”, declarou o pai, Luiz Sérgio, ao Jornal de Brasília.