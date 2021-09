Incêndio de grandes proporções atinge o Parque Nacional

Ainda não há detalhes sobre o tamanho da área queimada. Bombeiros ficarão no local até às 22h deste sábado (4)

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Nacional de Brasília neste sábado (4). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) está no local desde a manhã de hoje e se manterá pelo menos até às 22h.

Ainda não há detalhes sobre o tamanho da área queimada. O Corpo de Bombeiros esclarece que ocorrências de incêndio florestal, sobretudo em época de estiagem, são mais extensas e demandam mais tempo, material e militares. Por isso, o CBMDF precisa que todo o ciclo da ocorrência se feche para informar os dados com precisão.

As chamas já foram combatidas. Os militares ficarão até às 22h para prevenir que não haverá um reinício do fogo. “Ainda há fumaça e pequenos focos de incêndio nas matas de galeria, mas não trazem perigo, pois estão cercados pela vegetação já queimada”, afirma o CBMDF.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que hoje foi o dia mais quente dos últimos nove dias. A temperatura máxima foi de 32ºC no Gama, com umidade relativa do ar de 13%. Nos próximos dias, a máxima deve chegar a 34ºC, com umidade de 15%.