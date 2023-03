Homem fica ferido em colisão entre carro e caminhão

Segundo a corporação, o caminhão transportava óleo vegetal. Não houve vazamento do material

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã desta sexta-feira (31), um acidente entre um caminhão tanque e um carro na BR-080.

Segundo a corporação, o caminhão transportava óleo vegetal. Não houve vazamento do material.

O motorista do carro, identificado apenas como G.D.O.,de 52 anos, foi encontrado já fora do veículo, se queixando de dor nas costas. Ele foi transportado para o Hospital Regional de Brazlândia (HRBz).

Já o motorista do caminhão, identificado como J.R.R, de 39 anos, não se feriu.

Os bombeiros não tem informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada para cuidar do local.