Aluno autista sofre agressões de professor em escola pública no Guará, diz família

De acordo com a família, o jovem teve o braço quebrado

No Centro de Ensino Especial Número 1 do Guará, no Distrito Federal, um aluno autista, de 15 anos, sofreu uma fratura, em 7 de novembro. A família alega que o jovem foi vítima de agressões por parte de um professor.

De acordo com a mãe do adolescente, o jovem saiu da sala de aula visivelmente irritado, levando à intervenção do professor, que também é policial militar, para ajudar a conter o aluno.

A mãe relatou que, mesmo após os pedidos da vice-diretora, o professor se recusava a liberar o estudante. A situação só se resolveu quando o professor percebeu que o braço do adolescente estava quebrado, conforme conta a avó do jovem, Rita de Cássia Rêgo.