Homem é preso suspeito de operar carvoaria clandestina em São Sebastião

Na tarde desta quinta-feira (2), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a detenção do proprietário de uma carvoaria que operava clandestinamente na área rural de Nova Betânia, em São Sebastião.

A ação foi conduzida por policiais militares do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) em colaboração com o Rádio Patrulhamento Ambiental (RPA), após receberem denúncias sobre a operação ilegal da carvoaria na região.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais constataram a prática de carvoejamento sem a devida licença por parte do proprietário. Este admitiu não possuir autorização legal para a atividade em questão.

O indivíduo foi detido e conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde o caso foi registrado como atividade potencialmente poluidora. A autoridade policial solicitou perícia no local para investigar mais a fundo o ocorrido.