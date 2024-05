PMDF apreende 12 aves silvestres durante operação em São Sebastião

Na quinta-feira (2), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) em colaboração com o Rádio Patrulhamento Ambiental (RPA), realizou uma operação de resgate de aves silvestres na região de São Sebastião.

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado pela PMDF. Durante a ação, foram apreendidos três baianos, um trinca ferro, quatro golinhos, três patativas, um coleirinho e vinte gaiolas.

As aves resgatadas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA) para serem posteriormente reintegradas ao seu habitat natural.