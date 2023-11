Homem é preso suspeito de estuprar e armazenar material pornográfico infantil em São Sebastião

O indivíduo foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde foi autuado em flagrante por posse e distribuição de pornografia infantil

Na última segunda-feira (13), o Grupo Tático Rural (GTR) Leste da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a prisão de um indivíduo acusado de estupro de vulnerável e envolvimento em crimes de pornografia infantil na zona rural de São Sebastião/DF.

A ação teve início após a equipe receber uma denúncia, indicando que uma criança teria sido vítima de abuso sexual cometido por um conhecido da família. Os policiais iniciaram imediatamente as buscas na área rural de São Sebastião. Após uma operação, os agentes localizaram e detiveram o suspeito, que, ao ser confrontado, negou o estupro de vulnerável, mas admitiu a prática criminosa de armazenar, solicitar e compartilhar material pornográfico envolvendo crianças, tudo registrado em seus dispositivos celulares.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção das crianças é uma responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e Estado, devendo ser assegurados os direitos desses indivíduos com absoluta prioridade.