Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha autista de 11 anos no Recanto das Emas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou na última quarta-feira (1), a prisão de um homem, de 43 anos, suspeito de estuprar a própria filha autista, de 11 anos, no Recanto das Emas.

Uma jovem de 23 anos, irmã da vítima, entrou em contato com a PMDF em relação a um possível caso de estupro de vulnerável. Ao chegar ao local, ela explicou que sua irmã reside com o pai e havia ido passar o dia com ela, momento em que percebeu um comportamento incomum por parte da menor.

A garota de 11 anos falou para a irmã que o pai praticava diversos abusos sexuais, colocava a mão em suas partes íntimas por baixo da roupa. Segundo a vítima os abusos aconteciam há muito tempo.

Os policiais compareceram ao domicilio do pai da vítima, suposto estuprador, aonde populares tentavam invadir a residência para agredi-lo. Ele já possui duas passagens por Maria da Penha. O autor foi preso em flagrante e conduzido para 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito.