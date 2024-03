Homem é preso suspeito de aliciar menores de idade

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), realizou uma operação na última quarta-feira (20) com o apoio operacional da Polícia Civil da Bahia, mais precisamente do Departamento Especializado de Investigações Criminais e Delegacia de Furtos e Roubos em Feira de Santana (DEIC). O resultado dessa ação foi a prisão de um homem em cumprimento a um mandado de prisão temporária.

A investigação que culminou nessa operação teve como foco esclarecer um caso de estupro de vulnerável, ocorrido de forma virtual, tendo como vítima uma criança de 10 anos. Conforme apurado, um homem de 26 anos, residente em Feira de Santana/BA, foi identificado como o autor desse crime grave.

Durante a ação policial, o suspeito foi surpreendido na posse de um celular que continha arquivos com imagens e vídeos envolvendo menores, alguns de teor sexual.

Segundo as investigações, o indivíduo não só aliciava meninas menores de idade, como também as coagia a tirar fotos e gravar vídeos de cunho erótico. Diante da gravidade do caso, a autoridade policial solicitou a prisão temporária do suspeito, bem como mandados de busca e apreensão em sua residência. Todas as medidas cautelares foram deferidas pelo Poder Judiciário.

Além da prisão em decorrência do mandado de prisão temporária, o acusado também foi autuado em flagrante pelo armazenamento de material pornográfico envolvendo menores de idade, crime tipificado no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.